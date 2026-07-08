Україна переходить на резервне водопостачання: Мінрозвитку запускає 29 масштабних проєктів

Нові проєкти передбачають будівництво сотень кілометрів водогонів та розвиток автономної інфраструктури.

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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про реалізацію 29 проєктів водопостачання у 14 областях країни в межах Планів стійкості. За даними відомства, ці проєкти мають забезпечити водопостачанням понад десять мільйонів українців.

У міністерстві зазначили, що пріоритетом є розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів.

Що передбачають проєкти

Згідно з інформацією Мінрозвитку, заплановано:

будівництво та модернізацію майже 900 км водогонів;

встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить більш як 45 МВт додаткових потужностей;

оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3–4 мільйони кубометрів води на добу.

Перехід до резервованої системи

«Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів. Ми будуємо системи, здатні працювати в умовах будь-яких викликів. Стійке водопостачання означає безпеку людей, стабільну роботу лікарень, шкіл, підприємств і цілих громад», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Підготовка до наступної зими

У Мінрозвитку наголосили, що розвиток сучасної, резервованої та енергонезалежної системи водопостачання є одним із пріоритетів державної політики з відновлення, зміцнення стійкості громад та підготовки країни до наступного опалювального сезону.

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