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Онкология во время боевых действий: суд объяснил, когда болезнь должна признать связанной с защитой Родины

14:50, 9 июля 2026
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Киевский окружной административный суд рассмотрел спор между военнослужащим и Центральной военно-врачебной комиссией по определению причинной связи онкологического заболевания.
Онкология во время боевых действий: суд объяснил, когда болезнь должна признать связанной с защитой Родины
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Во время прохождения военной службы или выполнения боевых задач у защитников могут выявляться не только ранения или травмы, но и тяжелые заболевания, в частности онкологические. Вместе с тем от установленной военно-врачебной комиссией причинной связи заболевания зависит правовой статус такого заболевания и дальнейшая реализация предусмотренных законом прав военнослужащего.

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Показательной в этом контексте является дело, рассмотренное Киевским окружным административным судом. В суд обратился военнослужащий, у которого в период непосредственного участия в боевых действиях было диагностировано онкологическое заболевание.

Он не согласился с выводом военно-врачебной комиссии, которая определила, что заболевание связано лишь с прохождением военной службы, и просил признать его связанным с защитой Родины.

Суть дела

Киевский окружной административный суд рассмотрел иск военнослужащего к Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины относительно определения причинной связи онкологического заболевания.

Истец проходил военную службу в период действия военного положения и непосредственно принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации. В частности, он выполнял боевые задачи на территории Донецкой области и имел статус участника боевых действий.

Во время прохождения военной службы состояние здоровья военнослужащего резко ухудшилось. После проведения медицинского обследования врачи диагностировали злокачественное новообразование слизистой оболочки правой щеки. В дальнейшем он прошел оперативное лечение, курс лучевой терапии и другое специализированное лечение в онкологическом учреждении. Медико-социальная экспертная комиссия установила ему вторую группу инвалидности и определила 80 процентов утраты профессиональной трудоспособности, а с военной службы он был уволен по состоянию здоровья.

При проведении военно-врачебной экспертизы внештатная военно-врачебная комиссия неоднократно устанавливала причинную связь заболевания с формулировкой «заболевание, ТАК, связано с прохождением военной службы». Не согласившись с таким выводом, военнослужащий обратился в Центральную военно-врачебную комиссию с заявлением о пересмотре постановления и просил установить другую формулировку — «заболевание, ТАК, связано с защитой Родины».

Истец считал, что причинная связь заболевания должна быть установлена именно в формулировке «заболевание, ТАК, связано с защитой Родины», поскольку это соответствует требованиям Положения №402 и фактическим обстоятельствам прохождения им военной службы.

Центральная военно-врачебная комиссия отказала в удовлетворении заявления. По результатам рассмотрения она оставила без изменений постановление внештатной военно-врачебной комиссии и пришла к выводу об отсутствии оснований для установления причинной связи заболевания в формулировке «связано с защитой Родины».

Считая такое решение противоправным, военнослужащий обратился в административный суд. В иске он просил отменить решение Центральной военно-врачебной комиссии об отказе в пересмотре постановления, обязать повторно рассмотреть его заявление, отменить постановление военно-врачебной комиссии с формулировкой «связано с прохождением военной службы» и принять новое постановление, которым установить причинную связь заболевания в формулировке «заболевание, ТАК, связано с защитой Родины».

Во время рассмотрения дела ответчик не представил отзыв на иск и не предоставил суду объяснений относительно оснований принятия оспариваемого решения. Третье лицо также не представило объяснений по существу спора, однако предоставило истребованные судом документы, необходимые для исследования обстоятельств дела.

Позиция и мотивы суда

Оценивая спорные правоотношения, суд прежде всего отметил, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Это означает, что решения субъекта властных полномочий должны соответствовать требованиям законодательства и приниматься на основании надлежащих и достаточных доказательств.

Суд также обратил внимание, что согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан, а военная служба проходит в соответствии с законом.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что истец был призван на военную службу во время мобилизации, проходил службу в условиях военного положения и неоднократно непосредственно принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации. Эти обстоятельства подтверждались справками воинской части, документами о прохождении службы и удостоверением участника боевых действий.

Суд указал, что правовое регулирование проведения военно-врачебной экспертизы осуществляется Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным приказом Министерства обороны Украины №402.

Согласно указанному Положению военно-врачебная экспертиза определяет пригодность военнослужащих к военной службе, а также устанавливает причинную связь заболеваний, травм, ранений, контузий и увечий с прохождением военной службы либо с защитой Родины.

Суд обратил внимание, что глава 21 Положения №402 предусматривает различные формулировки причинной связи заболевания в зависимости от обстоятельств его возникновения.

В частности, формулировка «заболевание, ТАК, связано с защитой Родины» применяется в случаях, когда заболевание возникло во время непосредственного участия военнослужащего в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности либо когда заболевание, существовавшее ранее, именно в этот период достигло такого развития, которое привело к ограничению пригодности либо непригодности к военной службе.

При этом Положение №402 прямо предусматривает возможность принятия такой формулировки и в отношении хронических медленно прогрессирующих заболеваний при наличии медицинских документов, позволяющих установить либо подтвердить начало развития заболевания именно в период участия военнослужащего в боевых действиях.

В то же время формулировка «заболевание, ТАК, связано с прохождением военной службы» применяется лишь в случаях, когда заболевание возникло во время прохождения военной службы, однако не связано с периодами службы и обстоятельствами, предусмотренными подпунктом «г» пункта 21.5 Положения №402.

Исследовав медицинские документы, суд установил, что онкологическое заболевание было диагностировано в ноябре 2023 года после проведения соответствующих обследований. Одновременно материалы дела подтверждали, что на тот момент истец непосредственно принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и выполнял боевые задачи, что подтверждалось документами воинской части.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что установленные фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для применения подпункта «г» пункта 21.5 Положения №402.

Суд отметил, что справка внештатной военно-врачебной комиссии от 10 апреля 2024 года №209 содержит неправильную формулировку причинной связи заболевания, поскольку установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для применения формулировки «заболевание, ТАК, связано с защитой Родины».

Кроме того, суд обратил внимание, что в соответствии с Положением №402 Центральная военно-врачебная комиссия наделена полномочиями пересматривать, отменять и изменять постановления любой военно-врачебной комиссии в случае установления их несоответствия законодательству.

Поскольку при рассмотрении заявления истца Центральная военно-врачебная комиссия не устранила допущенное нарушение и безосновательно отказала в изменении формулировки причинной связи заболевания, суд пришел к выводу, что решение об отказе в пересмотре постановления было принято вопреки требованиям законодательства и является противоправным.

Выводы суда

Подводя итоги рассмотрения дела, суд отметил, что материалы дела подтверждают непосредственное участие истца в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации. Именно в этот период у него было выявлено онкологическое заболевание, которое стало основанием для длительного лечения, установления инвалидности и увольнения с военной службы по состоянию здоровья.

Суд пришел к выводу, что при установленных обстоятельствах заболевание истца подпадает под действие подпункта «г» пункта 21.5 главы 21 раздела II Положения №402, предусматривающего принятие постановления с формулировкой «Заболевание, ТАК, связано с защитой Родины». В то же время применение формулировки «Заболевание, ТАК, связано с прохождением военной службы» в данном деле не соответствовало требованиям указанного Положения.

Суд установил, что справка внештатной военно-врачебной комиссии от 10 апреля 2024 года №209 содержала неправильную формулировку причинной связи заболевания. Несмотря на это, Центральная военно-врачебная комиссия, рассмотрев заявление о пересмотре постановления, не устранила допущенное нарушение и безосновательно отказала в его отмене и принятии нового решения.

Поскольку Центральная военно-врачебная комиссия не доказала правомерность принятого решения, а установленные судом обстоятельства свидетельствовали о неправильном применении Положения №402, суд признал решение об отказе в пересмотре постановления военно-врачебной комиссии противоправным и подлежащим отмене.

В связи с этим суд удовлетворил административный иск. Решение Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины об отказе в отмене постановления военно-врачебной комиссии и установлении причинной связи заболевания в формулировке «Заболевание, ТАК, связано с защитой Родины» было признано противоправным и отменено.

Кроме того, суд обязал Центральную военно-врачебную комиссию повторно рассмотреть заявление истца, отменить постановление военно-врачебной комиссии, оформленное справкой от 10 апреля 2024 года №209, в части формулировки «Заболевание, ТАК, связано с прохождением военной службы» и принять новое постановление с формулировкой «Заболевание, ТАК, связано с защитой Родины».

Также суд отметил, что судебный сбор подлежит взысканию в пользу истца в соответствии со статьей 139 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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