Во Львове в столкновении с ТЦК и полицией участвовали около 200 гражданских лиц – ОГП

В настоящее время открыты два уголовных производства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители начали расследование инцидента с участием военнослужащих Вооруженных Сил Украины, работников полиции и около 200 гражданских лиц.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, производство открыто при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры города Львова и Львовской областной прокуратуры.

В настоящее время открыты два уголовных производства по фактам воспрепятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и насилия в отношении работника правоохранительного органа. Квалификация: ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345 УК Украины.

По данным следствия, 8 июля 2026 года во Львове на проспекте Красной Калины группа лиц заблокировала автомобиль военнослужащих Сыховского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, повредила его и опрокинула.

Отмечается, что потасовка и агрессивные действия в отношении представителей ВСУ продолжались также в ночь на 9 июля.

Для прекращения противоправных действий и стабилизации ситуации на место происшествия прибыли работники полиции. Во время попыток правоохранителей урегулировать ситуацию отдельные участники события оказывали сопротивление.

По информации прокуратуры, один из активных участников напал на заместителя начальника одного из районных управлений полиции Львова. Правоохранитель получил многочисленные телесные повреждения и травмы головы.

В ОГП сообщили, что в настоящее время ни одно лицо не задержано. Правоохранители проводят следственные действия, устанавливают лиц, причастных к противоправным действиям.

Ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ожидает от правоохранительных органов надлежащей оценки событий во Львове, где произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и группой людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.