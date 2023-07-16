На Харківщині трактор підірвався на протитанковій міні, фото

На Харківщині під час сільськогосподарських робіт трактор натрапив на протитанкову міну російських окупантів.

У неділю, 16 липня, у полі на околиці селища Андріївка Харківської області на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. У результаті інциденту постраждав тракторист. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Зазначається що чоловіка госпіталізовано до лікарні.

«Будьте максимально обережними та завжди пам’ятайте про високу мінну небезпеку. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», - зазначили у ДСНС.

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