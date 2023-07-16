У Фінляндії для інсталяції американського фотохудожника оголилося близько тисячі людей

У Фінляндії в місті Куопіо майже тисяча людей роздяглася перед відомим фотохудожником Спенсером Туніком. Вони брали участь у інсталяції.
Учасники назвали цей досвід «ейфорійним, веселим та відвертим», повідомляє видання «Yle».
Так, у місцевому фотоцентрі хотіли влаштувати виставку робіт фотохудожника, однак митець висловив бажання зробити нові фотографії.
Зазначається, що чоловік мав намір зібрати пару сотень учасників, але на його запрошення взяти участь в інсталяції відгукнулася майже тисяча людей.
Серед учасників були місцеві жителі, мандрівники з інших частин Фінляндії, а також з-за кордону.
Кожен учасник інсталяції отримає примірник роботи на пам’ять.
Джерело фото: yle.fi
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