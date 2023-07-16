У Фінляндії для інсталяції американського фотохудожника оголилося близько тисячі людей

Чоловік мав намір зібрати пару сотень учасників, але на його запрошення взяти участь в інсталяції відгукнулася майже тисяча людей.

Спенсер Тунік Фото із відкритих джерел

У Фінляндії в місті Куопіо майже тисяча людей роздяглася перед відомим фотохудожником Спенсером Туніком. Вони брали участь у інсталяції.

Учасники назвали цей досвід «ейфорійним, веселим та відвертим», повідомляє видання «Yle».

Так, у місцевому фотоцентрі хотіли влаштувати виставку робіт фотохудожника, однак митець висловив бажання зробити нові фотографії.

Зазначається, що чоловік мав намір зібрати пару сотень учасників, але на його запрошення взяти участь в інсталяції відгукнулася майже тисяча людей.

Серед учасників були місцеві жителі, мандрівники з інших частин Фінляндії, а також з-за кордону.

Кожен учасник інсталяції отримає примірник роботи на пам’ять.

Джерело фото: yle.fi

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.