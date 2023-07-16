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На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

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  1. В Україні

В Одеському ТЦК визнали перевищення повноважень військовими щодо інциденту із затриманим ними чоловіком

17:18, 16 липня 2023
Там зазначили, що винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де «зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом».
В Одеському ТЦК визнали перевищення повноважень військовими щодо інциденту із затриманим ними чоловіком
Фото із відкритих джерел
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В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за результатами перевірки відео із затриманням цивільного військовими заявили, що він здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпоста, але визнали перевищення співробітниками повноважень.

Про це повідомили у обласному ТЦК та СП.

Також там зазначили, що винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де «зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом».

«За результатами перевірки інциденту із затриманням військовими цивільної особи в Одесі, що набуло певного суспільного резонансу, було встановлено, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану.

Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій. Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування.

Треба визнати, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але принципова позиція командування полягає в реальній перевірці і реагуванні на запити суспільства, налагодженні цивілізованої комунікації з усіх питань. Тож, за результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу», - повідомили у ТЦК і СЦ.

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