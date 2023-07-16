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  1. В Украине

В Одесском ТЦК признали превышение полномочий военными в отношении инцидента с задержанным ими мужчиной

17:18, 16 июля 2023
Там отметили, что виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где «смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом».
В Одесском ТЦК признали превышение полномочий военными в отношении инцидента с задержанным ими мужчиной
Фото из открытых источников
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В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки по результатам проверки видео с задержанием гражданского военными заявили, что он осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, но признали превышение сотрудниками полномочий.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Также там отметили, что виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где «смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом».

«По результатам проверки инцидента с задержанием военными гражданского лица в Одессе, которое получило определенный общественный резонанс, было установлено, что гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, что строго запрещено нормами правового режима военного положения.

Получив замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вступил в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонявшихся, гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций. Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не удержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, всадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования.

Следует признать, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту, но принципиальная позиция командования заключается в реальной проверке и реагировании на запросы общества, налаживании цивилизованной коммуникации по всем вопросам.

Так, по результатам служебной проверки выявлено и тех, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучетного транспортного средства», - сообщили в ТЦК и СЦ.

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