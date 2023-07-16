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  1. В Украине

Кто из военных может получить единовременную денежную помощь в случае подписания контракта с ВСУ: ответ Минобороны

16:38, 16 июля 2023
Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.
Кто из военных может получить единовременную денежную помощь в случае подписания контракта с ВСУ: ответ Минобороны
Фото из открытых источников
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В Министерстве обороны Украины рассказали об единовременной денежной помощи в случае подписания контракта с ВСУ.

Так, она составляет:

  • 21 472 грн – для лиц рядового состава
  • 24 156 грн – для лиц сержантского и старшинского состава
  • 26 840 грн – для лиц офицерского состава

Выплачивается сразу.

Предусмотрена военным:

  • которые принимаются на должности рядового состава сроком на 3 года;
  • на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;
  • офицерского – год и больше;
  • на 5 лет и более – назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава после окончания ВВУЗ.

Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.

Денежная помощь не выплачивается:

  • лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;
  • лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.
  • лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.

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