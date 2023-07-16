На Херсонщине сдетонировал оставленный оккупантами взрывной предмет – пострадали двое детей

Малолетние обнаружили неизвестный взрывной предмет, который сдетонировал.

На Херсонщине из-за детонирования оставленного оккупантами взрывного предмета пострадали двое детей. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, сегодня, 16 июля, мальчики, 8 и 10 лет, в селе Трифоновка Бериславского района играли на улице. Малолетние обнаружили неизвестный взрывной предмет, который сдетонировал. Дети получили ранения средней тяжести, их госпитализировали.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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