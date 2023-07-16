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Когда можно не проводить экспертное исследование авто во время перерегистрации

20:18, 16 июля 2023
При перерегистрации транспортного средства (подержанного) проведение экспертного исследования не является обязательным, за исключением ввоза подержанных автомобилей из-за границы впервые.
Когда можно не проводить экспертное исследование авто во время перерегистрации
Источник фото: hsc.gov.ua
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Правительство приняло постановление, которым определено, что при перерегистрации транспортного средства (подержанного) проведение экспертного исследования не является обязательным, за исключением ввоза подержанных автомобилей из-за границы впервые.

Как рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, таким образом, процедура купли-продажи автомобиля становится еще более удобной: необходимо записаться в электронную очередь на конкретно определенную дату и время (онлайн или через терминал) и получить услугу, потратив около 25 мин.

Впрочем, по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему с выдачей заключения экспертного исследования на бланке учреждения.

«Прежде всего, мы стремимся предоставить возможность лицу осуществлять осознанный выбор относительно порядка, места, способа, формата получения услуги, ввиду чего соответствующий государственный орган должен предложить разные варианты. В то же время считаем целесообразным информировать граждан о потенциальных рисках и путях их избегания», – пояснил замглавы МВД.

Богдан Драпятый подчеркнул, что в большинстве случаев нет практической необходимости проводить экспертное исследование автомобиля родителей во время его перерегистрации на детей или родственников или в других подобных случаях.

В то же время при обязательности экспертного исследования лицо, даже если оно уверено в автомобиле и регистрационных документах, вынуждено потратить дополнительное время и средства для его проведения.

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