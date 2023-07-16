Коли можна не проводити експертне дослідження авто під час перереєстрації

Під час перереєстрації транспортного засобу (вживаного) проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-закордону вперше.

Джерело фото: hsc.gov.ua

Уряд ухвалив постанову, якою визначено, що під час перереєстрації транспортного засобу (вживаного) проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-закордону вперше.

Як розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, таким чином, процедура купівлі-продажу автомобіля стає ще зручнішою: необхідно записатися в електронну чергу на конкретно визначену дату й час (онлайн або через термінал) та отримати послугу, витративши лише близько 25 хв.

Утім, за бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього з видаванням висновку експертного дослідження на бланку установи.

«Передусім ми прагнемо надати можливість особі здійснювати усвідомлений вибір щодо порядку, місця, способу, формату отримання послуги, з огляду на що відповідний державний орган має запропонувати різні варіанти. Водночас вважаємо за доцільне інформувати громадян про потенційні ризики та шляхи їх уникнення», – пояснив заступник Глави МВС.

Богдан Драп’ятий наголосив, що здебільшого немає практичної потреби проводити експертне дослідження автомобіля батьків під час здійснення його перереєстрації на дітей або родичів чи в інших подібних випадках.

Натомість за обов’язковості експертного дослідження особа, навіть якщо вона впевнена в автомобілі та реєстраційних документах, змушена витратити додатковий час і кошти для його проведення.

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