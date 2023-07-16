На Одещині у жахливій ДТП загинули троє дорослих та дитина, відео

ДТП сталося через те, що у фури лопнуло колесо та вона виїхала на смугу зустрічного руху.

У суботу, 15 липня, на трасі Одеса – Рені, між селами Підгірне та Карналіївка сталася ДТП, у якій загинуло чотири людини, в тому числі дитина. Про це повідомила пресслужба регіонального главка Національної поліції.

За даними поліції, о 7:30 зіткнулися вантажівка та позашляховик. Попередньо поліцейські встановили, що це сталося через те, що у фури лопнуло колесо та вона виїхала на смугу зустрічного руху.

«Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він – тверезий», - повідомили у поліції.

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