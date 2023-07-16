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Перламутрові хмари та рожеве «НЛО»: полярники зафіксували незвичне природне явище, фото

14:38, 16 липня 2023
Полярні метеорологи зафіксували за один день одразу кілька дуже рідкісних явищ.
Перламутрові хмари та рожеве «НЛО»: полярники зафіксували незвичне природне явище, фото
Джерело фото: Дмитро Кричун
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Над Антарктичною дослідницькою станцією «Академік Вернадський»  українські вчені зафіксували «перламутрові хмари» та рожеве «НЛО».

Про унікальне природне явище повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

«Знаєте, що таке мрія полярного метеоролога? Це спостерігати за один день одразу кілька явищ, які дуже рідкісні чи взагалі відсутні в наших краях», - зазначили дослідники.

Так, за їхнімі словами зранку на небі з'явилися сочевицеподібні (лентикулярні) хмари. Це овальні хмари, витягнуті по-горизонталі, з рівними чітко окресленими краями. Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням, і часто накладаються одна на одну, неначе стос тарілок.

Полярники жартують, що це антарктичні НЛО, адже вони схожі на космічний корабель прибульців.

Через особливості утворення сочевицеподібні хмари не рухаються, а неначе «зависають» в одній точці.

«Поки вони висіли над "Вернадським", сонце опустилося над горизонтом, "підсвітивши" небо в рожевий колір (фото без фільтрів)», - зазначили полірники.

А пополудні на небосхилі «проявилися» перламутрові хмари.

«Вони дуже тонкі, тож на тлі розсіяного світла їх фактично не видно. А от під час заходу сонця, коли воно опускається на кілька градусів нижче горизонта, світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і “фарбує” хмари в різні кольори», - розповідають у науковому центрі.

Дослідники зазначають, що і сочевицеподібні, і перламутрові хмари навіть в Антарктиді можна побачити нечасто. Для цього потрібні специфічні погодні умови, які бувають здебільшого взимку. Крім того, для формування обох видів хмар потрібні «перешкоди», які оминатиме потік повітря, – зазвичай це гірські хребти.

Джерело фото: Дмитро Кричун

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