Перламутровые облака и розовый «НЛО»: полярники зафиксировали необычное природное явление, фото

Полярные метеорологи зафиксировали за один день сразу несколько очень редких явлений.

Источник фото: Дмитрий Кричун

Над Антарктической исследовательской станцией «Академик Вернадский» украинские ученые зафиксировали «перламутровые» тучи и розовый «НЛО».

Об уникальном природном явлении сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

«Знаете, что такое мечта полярного метеоролога? Это наблюдать за один день сразу несколько явлений, которые очень редки или вообще отсутствуют в наших краях», - отметили исследователи.

Так, по их словам, утром на небе появились чечевицеобразные (лентикулярные) облака. Это овальные облака, вытянутые по горизонтали, с ровными четко очерченными краями. Они имеют яркий белый цвет, иногда с разноцветным сиянием, и часто накладываются друг на друга, как стопка тарелок.

Полярники шутят, что это антарктические НЛО, едь они похожи на космический корабль пришельцев.

Из-за особенностей образования чечевицеобразные облака не двигаются, а как будто «зависают» в одной точке.

«Пока они висели над "Вернадским", солнце опустилось над горизонтом, "подсветив" небо в розовый цвет (фото без фильтров)», - отметили полярники.

А после полудня на небосклоне «проявились» перламутровые тучи.

«Они очень тонкие, поэтому на фоне рассеянного света их фактически не видно. А вот во время заката солнца, когда оно опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета», - рассказывают в научном центре.

Исследователи отмечают, что и чечевицеобразные и перламутровые облака даже в Антарктиде можно увидеть нечасто. Для этого требуются специфические погодные условия, которые бывают в основном зимой. Кроме того, для формирования обоих видов облаков нужны «помехи», которые будет обходить поток воздуха, – обычно это горные хребты.

Источник фото: Дмитрий Кричун

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