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  1. В Украине

Куда гражданам обращаться, если возникли вопросы во время прохождения военно-врачебной комиссии

14:19, 16 июля 2023
Если при прохождении ВВК возникли вопросы, можно позвонить на горячую линию.
Куда гражданам обращаться, если возникли вопросы во время прохождения военно-врачебной комиссии
Источник фото: Depositphotos
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Если при прохождении ВВК возникли вопросы, можно позвонить на горячую линию. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Если трудности касаются:

– получения направления на лечение и ВВК для военнослужащих ВСУ, обжалования или исполнения решений ВВК, социальных гарантий – 0 800 500 442;

– прохождения военнослужащими осмотра МСЭК, военно-врачебной комиссии в гражданских учреждениях здравоохранения, или есть жалобы на их работу – 0 800 602 019;

– медицинского обеспечения военнослужащих ВСУ – 044 522 83 58;

– информационной поддержки военнослужащих Сил ТрО ВСУ по направлению на лечение и прохождение ВВК – 0 800 507 028;

– поддержки ветеранов войны: установление статуса и социальной защиты – 063 227 14 27; психологической помощи, оздоровления, образования – 063 035 54 68;

– поддержки семей военнопленных, принудительно депортированных и пропавших лиц – 044 287 81 64;

Также действует общая правительственная горячая линия – 1545.

Горячая линия по вопросам ветеранов войны и членов их семей – 1545 (кнопка 9 на IVR).

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