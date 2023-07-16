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Пенсия в Украине: сколько граждан получает более 10 000 гривен

13:41, 16 июля 2023
Из почти что 10 миллионов украинцев самые большие пенсии получают больше 1 миллиона граждан.
Пенсия в Украине: сколько граждан получает более 10 000 гривен
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что по состоянию на 1 июля 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,1 миллиона украинцев. Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

При этом, по информации госструктуры, многие украинцы получают пенсии до четырех тысяч гривен. Размер пенсионных выплат распределился так:

до 2 000 гривен получают 63 674 человека, средняя пенсия составляет 1 227,80 гривен;

от 2 001 до 3 000 гривен — 3 107 388 человек, размер средней пенсии — 2 619,19 гривен;

от 3 001 до 4 000 — 2 243 433 человека, средняя пенсия — 3 547,2 гривен;

от 4 001 до 5 000 — 1 585 453 человека, средняя пенсия — 4 406,61 гривен,

от 5 001 до 10 000 — 2 452 277 человек, средняя пенсия — 6 833,81 гривен,

более 10 000 — 1 100 111 человек, средняя пенсия у которых — 14 660,48 гривен.

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