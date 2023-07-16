Верховная Рада внесла изменения в ГК и Семейный кодекс относительно защиты прав на недвижимость, принадлежащих детям и подопечным лицам

Закон направлен на усиление защиты прав и интересов детей и подопечных при совершении родителями (усыновителями) или опекунами от их имени или в их интересах сделок.

14 июля Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам 5229. Данный законопроект народный депутат Игорь Фрис зарегистрировал еще в марте 2021 года.

Проект направлен на усиление защиты прав и интересов детей и подопечных при совершении родителями (усыновителями) или опекунами от их имени или в интересах сделок.

Зміни до Цивільного кодексу

Отже, новим законом ч. 1 статті 71 Цивільного кодексу викладено в такій редакції.

Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від прав на майно підопічного, у тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації;

2) видавати письмові зобов’язання від імені підопічного;

3) вчиняти правочини щодо: об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є підопічний; відчуження (у тому числі шляхом міни або внесення (передачі) до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу), поділу, виділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є підопічний.

(до змін було встановлено, що опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від майнових прав підопічного;

2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;

3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

4) укладати договори щодо іншого цінного майна)

Зміни до Сімейного кодексу

Також закон частину 2 статті 177 Сімейного кодексу викладає в такій редакції:

Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від прав на майно малолітньої дитини, у тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації;

2) видавати письмові зобов’язання від імені малолітньої дитини;

3) вчиняти правочини щодо:

об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є малолітня дитина; відчуження (у тому числі шляхом міни або внесення (передачі) до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу), поділу, виділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є малолітня дитина.

Зміни до законів

Крім того, у статті 17 Закону України «Про охорону дитинства» (ч. 3) встановлюється, що батьки або інші законні представники не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону, вчиняти від імені малолітньої дитини правочини, визначені частиною другою статті 177 Сімейного кодексу України.

На вчинення неповнолітньою особою правочинів, передбачених частиною другою статті 177 СК, має бути одержана згода батьків або інших законних представників такої особи та дозвіл органу опіки та піклування відповідно до закону.

В статті 12 Закону «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», яка регулюватиме захист прав та інтересів дітей під час вчинення правочинів щодо житлових приміщень та іншого нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, встановлюється, що держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості.

Також передбачено, що зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо житлових приміщень не допускається.

Органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав, інших прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості і охоронюваних законом інтересів дітей відповідно до закону.

У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» буде зазначено, що державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема наявність дозволу органів опіки та піклування на відмову від права власності на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості, власником якого є малолітня дитина або неповнолітня особа, або на внесення такого майна до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу (пункт 1 частини третьої статті 10 Закону доповнили абзацом 8).

Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

Автор: Наталья Мамченко

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