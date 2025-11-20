11 млн грн переплаты за авто для спасателей — подозревают бывшее должностное лицо КГГА

Женщину, отвечавшую за закупки, подозревают в служебной халатности, которая привела к приобретению спецавтомобилей по завышенным ценам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении уже бывшей должностной лицу одного из департаментов КГГА в служебной халатности при закупке специализированных автомобилей для спасателей.

Действия женщины, которая сейчас является адвокатом, квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно как ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

Установлено, что подозреваемая была уполномоченным лицом по закупкам. Женщина должна была принять меры для определения среднерыночных цен на автомобили, которые закупались, однако не сделала этого. В результате этого машины для спасателей приобрели по завышенным ценам с ущербом почти в 11 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что ранее о подозрении в служебной халатности при закупке спецавтомобилей для спасателей сообщили директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.