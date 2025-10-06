Практика судів
11 млн грн переплати за авто для рятувальників — директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачук отримав нову підозру

14:26, 6 жовтня 2025
Роман Ткачук підозрюється у службовій недбалості під час закупівлі спецавтомобілів для столичних рятувальників.
11 млн грн переплати за авто для рятувальників — директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачук отримав нову підозру
Фото: suspilne.media
У Києві прокурори повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА у службовій недбалості під час закупівлі спеціальних аварійно-рятувальних машин для Києва та додаткового обладнання на них. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У прокуратурі не називають прізвище посадовця, але наразі керівником Департаменту муніципальної безпеки КМДА є Роман Ткачук.

«Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки», - заявили у відомстві.

Правоохоронці встановили, що в 2022 року Департамент муніципальної безпеки за завищеною вартістю закупив 6 спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників, а також додаткове обладнання для них.

Вказаними діями територіальній громаді столиці завдано збитків на загальну суму майже 11 млн гривень.

У прокуратурі додали, що тепер посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві скерували до суду обвинувальний акт щодо директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА за фактом розтрати бюджетних коштів, призначених для встановлення систем оповіщення в Деснянському районі.

Також Роману Ткачуку вручили підозру через закрите укриття. 

