11 млн грн переплаты за авто для спасателей — директор департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачук получил новое подозрение

В Киеве прокуроры сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА в служебной халатности при закупке специальных аварийно-спасательных машин для Киева и дополнительного оборудования к ним. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В прокуратуре не называют фамилию должностного лица, однако в настоящее время руководителем Департамента муниципальной безопасности КГГА является Роман Ткачук.

«Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, а именно: ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия», — заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что в 2022 году Департамент муниципальной безопасности по завышенной стоимости закупил 6 специализированных автомобилей для столичных спасателей, а также дополнительное оборудование к ним.

Этими действиями территориальной общине столицы нанесен ущерб на общую сумму почти 11 млн гривен.

В прокуратуре добавили, что теперь должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что В Киеве направили в суд обвинительный акт по директору Департамента муниципальной безопасности КГГА по факту растраты бюджетных средств, предназначенных для установления систем оповещения в Деснянском районе.

Также Роману Ткачуку вручили подозрение из-за закрытого укрытия.

