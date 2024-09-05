Практика судов
  1. В Украине

Растрата более 370 тысяч гривен на системе оповещения: директор департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачук предстанет перед судом

14:35, 5 сентября 2024
В суд направили обвинительный акт в отношении Романа Ткачука, которому инкриминируют растрату более 370 тысяч гривен из бюджетных средств.
Растрата более 370 тысяч гривен на системе оповещения: директор департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачук предстанет перед судом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве направили в суд обвинительный акт по директору Департамента муниципальной безопасности КГГА по факту растраты бюджетных средств, предназначенных для установления систем оповещения в Деснянском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отметим, что речь идет о Романе Ткачуке

По информации следствия, в июне 2022 года он заключил договор с частным обществом о капитальном ремонте (модернизации) территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в Деснянском районе Киева.

Для модернизации системы в Деснянском районе из городского бюджета было выделено около 10 млн. грн.

В дальнейшем директор Департамента, действуя в интересах должностных лиц подрядной организации, подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование.

Это привело к чрезмерному перечислению более 370 тысяч гривен за указанные работы, что подтверждается результатами экспертизы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Желаю, чтобы средний срок обвинительных приговоров ВАКС составлял от 5 до 8 лет, а оправдательных приговоров было как можно менеьше – Семен Кривонос

Директор НАБУ своеобразно поздравил ВАКС с пятилетием процессуальной деятельности и рассказал, что считает ВАКС частью антикоррупционной инфраструктуры.

Предоставление Украине обещанных G7 50 млрд долларов от замороженных активов рф затягивается из-за растущих шансов Камалы Харрис на выборах президента США – Politico

Ситуация с предоставлением Украине 50 млрд долларов, обещанных странами Большой семерки, осложняется из-за изменения политической обстановки в США, а они критически важны для бюджета на 2025 год.

Работодателей хотят обязать после возобновления работника по решению суда заплатить страховые взносы за весь период незаконного увольнения

Галина Третьякова предлагает включить период незаконного увольнения в страховой стаж и обязать работодателей уплатить страховые взносы за этот период в случае решения суда в пользу работника.

Дмитрий Кулеба уволен с должности министра иностранных дел – в парламент не явился

«Министр отсутствует не по нашим причинам» - отметил председательствующий на заседании

Для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном проекте по повышению налогов – предлагают повысить НДС

МВФ предлагает установить среди дополнительных источников пополнение бюджета НДС – Даниил Гетманцев.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області