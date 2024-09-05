Растрата более 370 тысяч гривен на системе оповещения: директор департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачук предстанет перед судом

В суд направили обвинительный акт в отношении Романа Ткачука, которому инкриминируют растрату более 370 тысяч гривен из бюджетных средств.

В Киеве направили в суд обвинительный акт по директору Департамента муниципальной безопасности КГГА по факту растраты бюджетных средств, предназначенных для установления систем оповещения в Деснянском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отметим, что речь идет о Романе Ткачуке

По информации следствия, в июне 2022 года он заключил договор с частным обществом о капитальном ремонте (модернизации) территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в Деснянском районе Киева.

Для модернизации системы в Деснянском районе из городского бюджета было выделено около 10 млн. грн.

В дальнейшем директор Департамента, действуя в интересах должностных лиц подрядной организации, подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование.

Это привело к чрезмерному перечислению более 370 тысяч гривен за указанные работы, что подтверждается результатами экспертизы.

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