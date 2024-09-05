Убийство Галины Гатчинз: прокурор просит возобновить дело против Алека Болдвина

Судья отменила дело на половине процесса из-за сокрытия доказательств полицией и прокурорами от защиты по делу о стрельбе.

Источник фото: Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic

В США прокурор обратился в суд штата Нью-Мексико с просьбой пересмотреть решение об отмене обвинения в непреднамеренном убийстве против Алека Болдвина, ставшего фигурантом дела о роковой стрельбе на съемочной площадке фильма «Иржа». Об этом пишет АР.

Специальный прокурор Кари Моррисси заявила, что оснований для июльского решения, когда были сняты обвинения против Болдвина, было недостаточно, а права Болдвина на надлежащий судебный процесс не были нарушены.

Судья окружного суда штата Мэри Марлоу Соммер отменила дело на половине процесса из-за сокрытия доказательств полицией и прокурорами от защиты по делу о стрельбе, произошедшей в 2021 году и унесшей жизнь кинооператорки Галины Гатчинз.

В своем решении о прекращении дела судья Марлоу Соммер отметила, что были «грубые нарушения в раскрытии информации».

Адвокат Болдвина Люк Никас сообщил, что на запрос будет подан ответ в суд, но без дальнейших комментариев.

Напомним, что 22 октября 2021 года во время съемок вестерна «Иржа» Алек Болдвин случайно ранил из пистолета режиссера Джоэл Соуза и кинооператорку, которая умерла в больнице.

Пули в реквизитном пистолете, которые должны быть холостыми, оказались настоящими.

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