Желаю, чтобы средний срок обвинительных приговоров ВАКС составлял от 5 до 8 лет, а оправдательных приговоров было как можно менеьше – Семен Кривонос

Директор НАБУ своеобразно поздравил ВАКС с пятилетием процессуальной деятельности и рассказал, что считает ВАКС частью антикоррупционной инфраструктуры.

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Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос, 5 сентября 2024 года поздравил Высший антикоррупционный суд с пятой годовщиной процессуальной деятельности, хотя сделал это в несколько специфической манере.

Во время конференции «5 лет ВАКС: от идеи до деятельности», которая проходит в Киеве, глава НАБУ пожелал суду постановлять как можно больше обвинительных приговоров и как можно меньше оправдательных.

«Я желаю, чтобы в последующие 5 лет деятельности ВАКС, средний срок обвинительных приговоров ВАКС составлял от 5 до 8 лет, а оправдательных приговоров было как можно меньше», - сообщил Семен Кривонос.

Также директор НАБУ отметил, что хотя в ВАКС и не согласны с тем, что Антикоррупционный суд является частью антикоррупционной инфраструктуры Украины, на самом деле в НАБУ считают, что ВАКС все же является частью антикоррупционной инфраструктуры.

«Вы часть антикоррупционной инфраструктуры, хотя вы это отрицаете, но мы считаем, что вы являетесь частью антикоррупционной инфраструктуры», - добавил Семен Кривонос.

Автор: Вячеслав Хрипун

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