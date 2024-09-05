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Бажаю, щоб середній термін обвинувальних вироків ВАКС складав від 5 до 8 років, а виправдувальних вироків було якнайменше – Семен Кривонос

14:19, 5 вересня 2024
Директор НАБУ своєрідно привітав ВАКС з п’ятиріччям процесуальної діяльності та розповів, що вважає ВАКС частиною антикорупційної інфраструктури.
Бажаю, щоб середній термін обвинувальних вироків ВАКС складав від 5 до 8 років, а виправдувальних вироків було якнайменше – Семен Кривонос
Джерело фото - НАБУ
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Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос 5 вересня 2024 року привітав Вищий антикорупційний суд з п’ятою річницею процесуальної діяльності, хоча зробив це у дещо специфічній манері.

Під час конференції «5 років ВАКС: від ідеї до спроможності», яка проходить у Києві, очільник НАБУ побажав суду більше обвинувальних вироків та менше виправдувальних.

«Я бажаю, щоб у наступні 5 років діяльності ВАКС, середній термін обвинувальних вироків ВАКС складав від 5 до 8 років, а виправдувальних вироків було якнайменше», - повідомив Семен Кривонос.

Також директор НАБУ зазначив, що хоча у ВАКС і не погоджуються з тим, що Антикорупційний суд є частиною антикорупційної інфраструктури України, насправді в НАБУ вважають, що ВАКС все ж є частиною антикорупційної інфраструктури.

«Ви частина антикорупційної інфраструктури, хоча ви це заперечуєте, але ми точно вважаємо, що ви є частиною антикорупційної інфраструктури», - додав Семен Кривонос.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Бажаю, щоб середній термін обвинувальних вироків ВАКС складав від 5 до 8 років, а виправдувальних вироків було якнайменше – Семен Кривонос

Директор НАБУ своєрідно привітав ВАКС з п’ятиріччям процесуальної діяльності та розповів, що вважає ВАКС частиною антикорупційної інфраструктури.

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