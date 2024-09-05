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ВП ВС висловилася щодо можливості судового розгляду позову до визнання нечинною окремої норми закону

18:09, 5 вересня 2024
На переконання ВП ВС, поняття спору, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, слід тлумачити в ширшому значенні, тобто як поняття, що стосується спорів, які не підпадають під юрисдикцію саме адмінсудів і які взагалі не підлягають судовому розгляду.
ВП ВС висловилася щодо можливості судового розгляду позову до визнання нечинною окремої норми закону
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У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію Великої Палати Верховного Суду щодо можливості судового розгляду позову до визнання нечинною окремої норми закону.

Так, у постанові №990/189/24 від 29.08.2024 ВП ВС зазначає, що за приписами пункту 1 частини першої статті 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Предметом спору по даній справі було визнання протиправною та нечинною частини другої статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» № 3460-IX, тобто позовні вимоги стосувалися насамперед законотворчої діяльності Верховної Ради, під час якої вона не реалізовує публічно-владних управлінських функцій.

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради встановлені статтею 266 КАС України. Згідно з пунктами 1, 2 частини першої цієї статті її правила поширюються, зокрема, на розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради, указів і розпоряджень Президента України; законності дій чи бездіяльності Верховної Ради, Президента України, Вищої ради правосуддя, ВККСУ.

ВП ВС звернула увагу на те, що здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій, які можуть бути предметом оскарження.

У мотивувальній частині Рішення від 27 березня 2002 року № 7-рп/2002 Конституційний Суд України вказав, що за змістом положень статей 85, 91 Конституції України Верховна Рада приймає закони, постанови та інші правові акти. Вони є юридичною формою реалізації повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні та відповідно до частини другої статті 147, частини першої статті 150 Конституції України є об'єктом судового конституційного контролю.

Отже, на переконання ВП ВС, поняття спору, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, слід тлумачити в контексті частини третьої статті 124 Конституції України в ширшому значенні, тобто як поняття, що стосується спорів, які не підпадають під юрисдикцію саме адміністративних судів і які взагалі не підлягають судовому розгляду.

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