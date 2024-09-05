У Дії з’явилися військові облігації на честь міст на українському узбережжі

Облігації мають назви Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак.

Фото: Михайло Федоров

У застосунку «Дія» з’явилися чотири нові військові облігації, названі на честь міст на українському узбережжі. Про це розповів віцепрем’єр-міністр, голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Лазурне. Джарилгач. Гурзуф. Судак. Додали в "Дію" 4 військові облігації", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. І що додали в застосунок 4 облігації з назвами міст на українському узбережжі:

Лазурне — ставка від 15,10%

Джарилгач — ставка від 15,75%

Гурзуф — ставка від 14,90%

Судак — ставка від 14,85%

"Купуєте облігації — підтримуєте економіку України — отримуєте гроші назад із прибутком. Кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту "єПідтримка" з прибутком. Це донат державі, який вам повертається. Інвестуйте в Україну", - наголосив очільник Мінцифри.

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