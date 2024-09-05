В Україні запустили онлайн-дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Видавати дозволи на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 1,2,3 групи в майбутньому планують у режимі peopleless.

Міндовкілля повідомили про запуск у бета-тестування онлайн-дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Таким чином від бізнесу та громадськості планують зібрати зауваження та пропозиції до цифрового продукту.

Відтак, у майбутньому планують видавати дозволи на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 1,2,3 групи у режимі peopleless.

Долучитись до бета-тестування можна за посиланням – тут. А залишити зауваження та пропозиції у відкритій формі – тут.

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