Забруднюючі речовини на річці Десна за 38 кілометрів від Чернігова

За інформацією фахівців, характер забруднення на річці почав змінюватися

Як повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна в селі Боромики на Чернігівщині. До Чернігова залишилося 38 кілометрів. За інформацією фахівців, наразі спостерігається зміна характеру забруднення — воно йде не суцільним розривом, а пересувається по найглибшій частині річки, по центру. Забруднення осідає на дно.

У Міндовкіллі зазначають, що на ділянці річки Десна перед Черніговом здійснюються заходи з насичення киснем поверхневої води.

«За останні 30 км просування забруднюючих речовин по річка Десна мор риби не зафіксовано. Вода має сірий колір та неприємний запах. Спостерігається низький вміст розчиненого кисню і високі показники хімічного споживання кисню. Зафіксовано перевищення по марганцю, що спричинено процесом гниття загиблої риби», - йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що на річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем здійснюють заходи з уловлювання загиблої риби.

«Загалом станом на сьогодні на території Чернігівської області зібрано 8 тонн загиблої риби, а на території Сумської області вже зібрано понад 12 тонн загиблої риби», - пишуть у Міндовкіллі.

З метою порятунку живої риби у місцях, куди ще не дійшло забруднення, місцевою владою та активістами здійснюється розчищення приток річки Десна, щоб риба могла туди заходити безперешкодно.

Також для забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя Держпродспоживслужба та Держекоінспекція запровадила посилені заходи контролю за реалізацією риби у регіоні.

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