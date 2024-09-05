Загрязняющие вещества на реке Десна в 38 километрах от Чернигова

По информации специалистов, характер загрязнения на реке начал меняться.

Как сообщают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в селе Боромики на Черниговщине. До Чернигова осталось 38 км. По информации специалистов, сейчас наблюдается изменение характера загрязнения – оно идет не сплошным разрывом, а передвигается по самой глубокой части реки, по центру. Загрязнение оседает ко дну.

В Минокружении отмечают, что на участке реки Десна перед Черниговом осуществляются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды.

«За последние 30 км продвижение загрязняющих веществ по реке Десна мор рыбы не зафиксировано. Вода имеет серый цвет и неприятный запах. Наблюдается низкое содержание растворенного кислорода и высокие показатели химического потребления кислорода. Зафиксировано превышение по марганцу, вызванное процессом гниения погибшей рыбы», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что на реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем осуществляют мероприятия по улавливанию погибшей рыбы.

«В целом по состоянию на сегодняшний день на территории Черниговской области собрано 8 тонн погибшей рыбы, а на территории Сумской области уже собрано более 12 тонн погибшей рыбы», - пишут в Минокружении.

С целью спасения живой рыбы в местах, куда еще не дошло загрязнение, местными властями и активистами осуществляется расчистка притоков реки Десна, чтобы рыба могла туда заходить беспрепятственно.

Также для обеспечения санитарно эпидемического благополучия Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция ввела усиленные меры контроля за реализацией рыбы в регионе.

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