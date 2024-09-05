В Украине запустили онлайн-разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Выдавать разрешения на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками 1,2,3 группы в будущем планируют в режиме peopleless.

В Минокружении сообщили о запуске в бета-тестирование онлайн-разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Таким образом от бизнеса и общественности планируют собрать замечания и предложения к цифровому продукту.

Следовательно, в будущем планируют выдавать разрешения на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками 1,2,3 группы в режиме peopleless.

Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке – здесь. А оставить замечания и предложения в открытой форме – здесь.

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