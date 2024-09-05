В Дии появились военные облигации в честь городов на украинском побережье

Облигации называются Лазурное, Джарылгач, Гурзуф и Судак.

В приложении "Дия" появились четыре новые военные облигации, названные в честь городов на украинском побережье. Об этом рассказал вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.

"Лазурное. Джарылгач. Гурзуф. Судак. Добавили в "Дии" 4 военных облигации", - сообщил Федоров.

Он отметил, что военные облигации – это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию. И что добавили в приложение 4 облигации с названиями городов на украинском побережье:

Лазурное - ставка от 15,10%

Джарылгач – ставка от 15,75%

Гурзуф – ставка от 14,90%

Судак - ставка от 14,85%

"Покупаете облигации - поддерживаете экономику Украины - получаете деньги обратно с прибылью. Средства из облигаций пойдут на провизию, дроны, логистику, выплаты военным и медикам, а также поддержку экономики государства. А затем вернутся на карту "Поддержка" с прибылью. Это донат государству , который вам возвращается. Инвестируйте в Украину", - подчеркнул глава Минцифры.

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