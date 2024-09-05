Вбиство Галини Гатчинз: прокурор просить відновити справу проти Алека Болдвіна

Суддя скасувала справу на половині процесу через приховування доказів поліцією та прокурорами від захисту у справі про стрілянину.

Джерело фото: Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic

У США прокурор звернувся до суду штату Нью-Мексико з проханням переглянути рішення про скасування звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, який став фігурантом справи про фатальну стрілянину на знімальному майданчику фільму «Іржа». Про це пише АР.

Спеціальний прокурор Карі Морріссі заявила, що підстав для липневого рішення, коли були зняті звинувачення проти Болдвіна, було недостатньо, а права Болдвіна на належний судовий процес не були порушені.

Суддя окружного суду штату Мері Марлоу Соммер скасувала справу на половині процесу через приховування доказів поліцією та прокурорами від захисту у справі про стрілянину, яка сталася у 2021 році і забрала життя кінооператорки Галини Гатчинз.

У своєму рішенні про припинення справи суддя Марлоу Соммер зазначила, що були «грубі порушення у розкритті інформації».

Адвокат Болдвіна Люк Нікас повідомив, що на запит буде подано відповідь до суду, але без подальших коментарів.

Нагадаємо, що 22 жовтня 2021 року під час зйомок вестерну «Іржа» Алек Болдвін випадково поранив з пістолета режисера Джоел Соуза та кінооператорку, яка померла у лікарні.

Кулі у реквізитному пістолеті, які мали бути холостими, виявилися справжніми.

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