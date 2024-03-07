Суд визнав актора Алека Болдуїна невинним у вбивстві операторки з України Галини Гатчінс: хто понесе відповідальність

Алек Болдуїн визнаний невинним у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс, реквізиторку взято під варту.

Джерело фото: ukrinform

У справі про трагічне вбивство української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму «Іржа» суд виніс рішення, визнавши актора Алека Болдуїна, раніше обвинуваченого у ненавмисному вбивстві, невинним. За результатами слідства вину у ненавмисному вбивстві було покладено на реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід, повідомляє Variety.

Суддя та присяжні прийшли до висновку, що саме Ханна, яка мала відповідати за зброю на майданчику зйомок, не перевірила стан всього реквізиту перед початком роботи. Це призвело до трагічної події з Галиною Гатчінс.

Суд наголосив, що Ханна принесла на зйомки з дому коробку власних бойових патронів, які випадково потрапили до зброї, яку потім використав Алек Болдуїн. Присяжні вважають, що жінка спробувала змінити докази ще на етапі слідства.

«Хтось помер. Ти маєш взяти на себе відповідальність. Особливо, коли ви поводитеся зі зброєю і відповідаєте за неї. Це твоя робота», - сказав один з присяжних.

Тепер Ханна перебуває під вартою. Їй загрожує до 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5 000 доларів. Юристи реквізиторки не погоджуються з таким рішенням, але не надали відповідних доказів своїм твердженням.

Нагадаємо, що 22 жовтня 2021 року під час зйомок вестерну «Іржа» Алекс Болдвін випадково поранив з пістолета режисера Джоел Соуза та кінооператорку, яка невдовзі померла у лікарні.

Кулі у реквізитному пістолеті, які мали бути холостими, виявилися справжніми.

Акторові вдалося домовитися про мир із родиною Гатчинз, однак восени прокуратура, яка розглядала цю справу заявила, що мирова угода не може вплинути висунення кримінального звинувачення.

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