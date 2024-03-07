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  1. В Україні

Київська кільцева електричка безкоштовно перевозитиме домашніх тварин

13:40, 7 березня 2024
Електропоїзди Kyiv City Express стануть на один день безкоштовними для домашніх улюбленців.
Київська кільцева електричка безкоштовно перевозитиме домашніх тварин
Джерело фото: ЗМІ
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У четвер, 7 березня, Київська кільцева електричка стане на один день безкоштовною для домашніх улюбленців. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Як зазначається у повідомленні, електропоїзди Kyiv City Express будуть готові прийняти на борт птахів, ссавців, плазунів, земноводних та риб.  

Водночас пасажирів просять принагідно не забувати про правила перевезення тварин у поїздах, обовʼязково надягати ошийники та намордники на улюбленців і брати переноски для менших тварин.

Як писала «Судово-юридична газета», до Кабміну подали петицію про створення в Україні зоополіції для ефективного розслідування справ про знущання над тваринами.

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