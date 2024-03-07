Київська кільцева електричка безкоштовно перевозитиме домашніх тварин

Електропоїзди Kyiv City Express стануть на один день безкоштовними для домашніх улюбленців.

Джерело фото: ЗМІ

У четвер, 7 березня, Київська кільцева електричка стане на один день безкоштовною для домашніх улюбленців. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Як зазначається у повідомленні, електропоїзди Kyiv City Express будуть готові прийняти на борт птахів, ссавців, плазунів, земноводних та риб.

Водночас пасажирів просять принагідно не забувати про правила перевезення тварин у поїздах, обовʼязково надягати ошийники та намордники на улюбленців і брати переноски для менших тварин.

Як писала «Судово-юридична газета», до Кабміну подали петицію про створення в Україні зоополіції для ефективного розслідування справ про знущання над тваринами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.