Киевская кольцевая электричка будет бесплатно перевозить домашних животных

Электропоезда Kyiv City Express станут на один день бесплатными для домашних любимцев.

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В четверг, 7 марта, Киевская кольцевая электричка станет на один день бесплатной для домашних любимцев. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Как отмечается в сообщении, электропоезда Kyiv City Express будут готовы принять на борт птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных и рыб.

В то же время пассажиров просят не забывать о правилах перевозки животных в поездах, обязательно надевать ошейники и намордники на любимцев и брать переноски для меньших животных.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Кабмин подали петицию о создании в Украине зоополиции для эффективного расследования дел об издевательствах над животными.

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