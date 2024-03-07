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  1. В мире

Избиение полицейских во время митингов фермеров в Польше: как отреагировала власть

13:22, 7 марта 2024
В результате протестов фермеров в Варшаве пострадали 13 правоохранителей.
Избиение полицейских во время митингов фермеров в Польше: как отреагировала власть
Источник фото: PAP
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Как мы писали ранее, 6 марта, польские фермеры устроили массовый протест у здания польского Сейма в Варшаве с разборкой брусчатки и бросанием камней, полиция применила слезоточивый газ.

После массовых акций в столице Польши госпитализированы 13 полицейских, один из которых получил серьезное головное ранение, сообщает Polskie Radio.

Заместитель министра государственного имущества Польши Роберт Кропивницкий, в своем комментарии СМИ раскритиковал протестующих за использование силы против правоохранителей.

"В польском государстве недопустимо создавать такой бунт, даже во имя справедливых требований. У меня сложилось впечатление, что к фермерам, которые пришли выразить свое мнение, присоединились боевики, которые решили устроить большой бунт в центре Варшавы", - заявил он.

По словам польского чиновника, правоохранители действовали должным образом, разгоняя протестующих газом. Также он отметил, что не все фермеры прибегли к насилию, а лишь несколько десятков протестующих.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко осудил столкновения между протестующими и полицией.

"Мне здесь нечего добавить. Я не буду общаться с хулиганами, я буду говорить только с фермерами. Те, кто нарушили закон во время акций и повлекли такие действия, как, например, тяжело раненный полицейский, будут привлечены к юридической ответственности. Я отношусь к ним не как к демонстрантам-аграриям, а как к людям, которые нарушили закон", - сказал он.

Глава польского правительства добавил, что он продолжит диалог с недовольными фермерами и обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому относительно решения проблемы.

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