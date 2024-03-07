Побиття поліцейських під час мітингів фермерів у Польщі: як відреагувала влада

В результаті протестів фермерів у Варшаві постраждали 13 правоохоронців.

Джерело фото: PAP

Як ми писали раніше, 6 березня, польські фермери влаштували масовий протест біля будівлі польського Сейму у Варшаві з розбиранням бруківки та киданням каміння, поліція застосувала сльозогінний газ.

Після масових акцій у столиці Польщі госпіталізовано 13 поліцейських, один з яких отримав серйозне головне поранення, повідомляє Polskie Radio.

Заступник міністра державного майна Польщі Роберт Кропивницький, у своєму коментарі ЗМІ розкритикував протестувальників за використання сили проти правоохоронців.

«У польській державі неприпустимо створювати такий бунт, навіть в ім’я слушних вимог. У мене склалося враження, що до фермерів, які прийшли висловити свою думку, приєдналися бойовики, які вирішили влаштувати великий бунт у центрі Варшави», – заявив він.

За словами польського чиновника, правоохоронці діяли належним чином, розганяючи протестувальників газом. Також він зауважив, що не всі фермери вдалися до насильства, а лише декілька десятків учасників протесту.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко засудив сутички між протестувальниками та поліцією.

«Мені тут нічого додати. Я не буду спілкуватися з хуліганами, я буду говорити тільки з фермерами. Ті, хто порушили закон під час акцій і спричинили такі дії, як, наприклад, важко поранений поліцейський, будуть притягнуті до юридичної відповідальності. Я ставлюся до них не як до демонстрантів-аграріїв, а як до людей, які порушили закон», - сказав він.

Глава польського уряду додав, що він продовжить діалог з незадоволеними фермерами і звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського щодо вирішення проблеми.

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