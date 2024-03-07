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Суд признал актера Алека Болдуина невиновным в убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс: кто понесет ответственность

14:18, 7 марта 2024
Алек Болдуин признан невиновным в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс, реквизиторка взята под стражу.
Суд признал актера Алека Болдуина невиновным в убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс: кто понесет ответственность
Источник фото: ukrinform
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В деле о трагическом убийстве украинского оператора Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" суд вынес решение, признав актера Алека Болдуина, ранее обвиняемого в непредумышленном убийстве, невиновным. По результатам следствия вина в непредумышленном убийстве была возложена на реквизитора Ханну Гутьеррес-Рид, сообщает Variety.

Судья и присяжные пришли к выводу, что именно Ханна, которая должна была отвечать за оружие на площадке съемок, не проверила состояние всего реквизита перед началом работы. Это привело к трагическому происшествию с Галиной Гатчинс.

Суд отметил, что Ханна принесла на съемки из дома коробку собственных боевых патронов, которые случайно попали в оружие, которое затем использовал Алек Болдуин. Присяжные считают, что женщина попыталась изменить доказательства еще на этапе следствия.

"Кто-то умер. Ты должен взять на себя ответственность. Особенно, когда вы обращаетесь с оружием и отвечаете за него. Это твоя работа", - сказал один из присяжных.

Теперь Ханна находится под стражей. Ей грозит до 18 месяцев заключения и штраф в размере 5 000 долларов. Юристы реквизитора не согласны с таким решением, но не предоставили соответствующих доказательств своим утверждениям.

Напомним, что 22 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" Алекс Болдуин случайно ранил из пистолета режиссера Джоэл Соуза и кинооператора, которая вскоре умерла в больнице.

Пули в реквизитном пистолете, которые должны были быть холостыми, оказались настоящими.

Актеру удалось договориться о мире с семьей Гатчинз, однако осенью прокуратура, которая рассматривала это дело заявила, что мировое соглашение не может повлиять на выдвижение уголовного обвинения.

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