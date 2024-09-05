Розтрата понад 370 тисяч гривень на системі оповіщення: директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачук постане перед судом

До суду скерували обвинувальний акт щодо Романа Ткачука, якому інкримінують розтрату понад 370 тисяч гривень з бюджетних коштів.

У Києві скерували до суду обвинувальний акт щодо директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА за фактом розтрати бюджетних коштів, призначених для встановлення систем оповіщення в Деснянському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначимо, що йдеться про Романа Ткачука.

За матеріалами слідства, посадовець у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт (модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі Києва.

Для модернізації системи в Деснянському районі з міського бюджету було виділено близько 10 мільйонів гривень.

Зазначається, що у подальшому директор Департаменту, діючи в інтересах службових осіб підрядної організації, підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання.

Це призвело до надмірного перерахування понад 370 тис. грн за вказані роботи, що підтверджується результатами експертизи.

Раніше ми писали, що Роману Ткачуку вручили підозру через закрите укриття.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей. Вони не змогли потрапити в зачинене укриття.

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