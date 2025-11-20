  1. В Украине

Государство усиливает защиту детей: утвержден новый протокол реагирования на насилие

19:15, 20 ноября 2025
Правительство утвердило новый порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей: что предусматривает документ.
Государство усиливает защиту детей: утвержден новый протокол реагирования на насилие
Кабинет Министров Украины 19 ноября принял Порядок реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми. Документ, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, должен внедрить единый подход к выявлению, прекращению и профилактике насилия над детьми.

Где будет действовать порядок

Новые правила распространяются на учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, детские и молодежные организации, молодежные центры и другие учреждения всех форм собственности.

Алгоритм действий для работников

Порядок содержит четкую инструкцию для педагогов, медиков, социальных работников и других специалистов:

  • немедленно прекратить жестокое обращение с ребенком;
  • оказать домедицинскую помощь или вызвать «скорую»;
  • сообщить Национальной полиции;
  • проинформировать руководителя учреждения и родителей или законных представителей (если они не причастны к насилию).

Создание Комиссии

Руководитель учреждения по согласованию со службой по делам детей будет формировать специальную Комиссию. Она:

  • выясняет причины жестокого обращения;
  • определяет потребности ребенка в психологической или педагогической помощи;
  • обеспечивает доступ к необходимым услугам;
  • готовит рекомендации и осуществляет мониторинг их выполнения.

Внедрение нового порядка должно укрепить систему защиты прав детей, обеспечить оперативное реагирование на случаи насилия и предоставить детям своевременную поддержку.

Как известно, Кабинет Министров утвердил новый порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей. В рамках этих решений также предусмотрено создание Национального совета по гарантиям прав ребенка.

