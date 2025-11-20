В Украине заработает Нацсовет по гарантиям прав ребенка — какие его задачи

Нацсовет будет координировать работу государственных органов, общественности и международных партнеров в сфере защиты прав детей, противодействия детской бедности и социальной изоляции, а также следить за выполнением международных обязательств Украины.

Как известно, Кабинет Министров утвердил новый порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей. В рамках этих решений также предусмотрено создание Национального совета по гарантиям прав ребенка.

В Министерстве социальной политики объяснили, какие основные функции и задачи возложены на новосозданный Нацсовет.

Новый консультативно-совещательный орган будет работать на постоянной основе и станет ключевой площадкой для формирования, координации и мониторинга государственной политики в сфере охраны детства.

«Создание Национального совета — это важный шаг к построению системной модели защиты прав каждого ребенка в Украине. Он станет инструментом согласования решений, координации реформ и внедрения международных стандартов, которые приближают нас к европейскому уровню защиты прав ребенка», — подчеркнул министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Кроме того, Национальный совет будет обеспечивать взаимодействие органов государственной власти, гражданского сектора и международных партнеров по вопросам защиты прав детей, предотвращения детской бедности и социальной изоляции, а также содействовать выполнению Украиной международных обязательств, включая Конвенцию ООН о правах ребенка и внедрение Европейской гарантии для детей.

Среди основных задач Совета — анализ состояния реализации государственной политики в сфере охраны детства, в частности по преодолению детской бедности, участие в разработке нормативно-правовых актов и координации внедрения стратегий и международных инициатив.

По результатам работы Совет будет подавать Правительству предложения, готовить ежегодный доклад о положении детей в Украине и отчитываться о выполнении Национального плана по внедрению Европейской гарантии для детей.

