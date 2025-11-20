  1. В Україні

В Україні запрацює Нацрада з гарантій прав дитини — які її завдання

12:57, 20 листопада 2025
Нацрада координуватиме роботу державних органів, громадськості та міжнародних партнерів у сфері захисту прав дітей, протидії дитячій бідності та соціальній ізоляції, а також стежитиме за виконанням міжнародних зобов’язань України.
В Україні запрацює Нацрада з гарантій прав дитини — які її завдання
Як відомо, Кабінет Міністрів затвердив новий порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. У межах цих рішень також передбачено створення Національної ради з гарантій прав дитини.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, які основні функції та завдання покладено на новостворену Нацраду.

Новий консультативно-дорадчий орган працюватиме на постійній основі та стане ключовим майданчиком для формування, координації й моніторингу державної політики у сфері охорони дитинства.

«Створення Національної ради – це важливий крок до побудови системної моделі захисту прав кожної дитини в Україні. Вона стане інструментом узгодження рішень, координації реформ і впровадження міжнародних стандартів, які наближають нас до європейського рівня захисту прав дитини», – наголосив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Крім того, Національна рада забезпечуватиме взаємодію органів державної влади, громадського сектору та міжнародних партнерів у питаннях захисту прав дітей, запобігання дитячій бідності та соціальній ізоляції, а також сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань, включно з Конвенцією ООН про права дитини та впровадженням Європейської гарантії для дітей.

Серед основних завдань Ради – аналіз стан реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, зокрема щодо подолання дитячої бідності, участь у розробленні нормативно-правових актів та координації впровадження стратегій і міжнародних ініціатив.

За результатами роботи Рада подаватиме Уряду пропозиції, готуватиме щорічну доповідь про становище дітей в Україні та звітуватиме про виконання Національного плану з упровадження Європейської гарантії для дітей.

