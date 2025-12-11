Пішов із життя заступник голови Кіровоградського окружного адмінсуду та суддя Юрій Пасічник

Юрій Павлович присвятив своє життя служінню закону та здійсненню правосуддя.

Кіровоградський окружний адміністративний суд повідомив про смерть заступника голови суду — судді Юрія Павловича Пасічника.

Юрій Пасічник був призначений суддею Кіровоградського окружного адміністративного суду у травні 2009 року та пропрацював у ньому 16 років — спочатку суддею, а згодом був обраний заступником голови суду

У суді зазначають, що Юрій Павлович присвятив своє життя служінню закону та здійсненню правосуддя. За більш ніж 16 років роботи він зарекомендував себе як принциповий суддя, справедливий колега та порядна людина.

У колективі суду наголошують, що щирість, доброта та відкритість Юрія Пасічника назавжди залишаться у пам’яті тих, хто його знав.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Пасічника.