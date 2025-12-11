  1. Суд інфо

Пішов із життя заступник голови Кіровоградського окружного адмінсуду та суддя Юрій Пасічник

13:59, 11 грудня 2025
Юрій Павлович присвятив своє життя служінню закону та здійсненню правосуддя.
Пішов із життя заступник голови Кіровоградського окружного адмінсуду та суддя Юрій Пасічник
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кіровоградський окружний адміністративний суд повідомив про смерть заступника голови суду — судді Юрія Павловича Пасічника.

Юрій Пасічник був призначений суддею Кіровоградського окружного адміністративного суду у травні 2009 року та пропрацював у ньому 16 років — спочатку суддею, а згодом  був обраний заступником голови суду

У суді зазначають, що Юрій Павлович присвятив своє життя служінню закону та здійсненню правосуддя. За більш ніж 16 років роботи він зарекомендував себе як принциповий суддя, справедливий колега та порядна людина.

У колективі суду наголошують, що щирість, доброта та відкритість Юрія Пасічника назавжди залишаться у пам’яті тих, хто його знав.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Пасічника.

 

суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]