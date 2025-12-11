  1. Суд инфо

Ушел из жизни заместитель председателя Кировоградского окружного админсуда и судья Юрий Пасичник

13:59, 11 декабря 2025
Юрий Павлович посвятил свою жизнь служению закону и осуществлению правосудия.
Ушел из жизни заместитель председателя Кировоградского окружного админсуда и судья Юрий Пасичник
Кировоградский окружной административный суд сообщил о смерти заместителя председателя суда — судьи Юрия Павловича Пасичника.

Юрий Пасичник был назначен судьей Кировоградского окружного административного суда в мае 2009 года и проработал в нем 16 лет — сначала судьей, а затем был избран заместителем председателя суда.

В суде отмечают, что Юрий Павлович посвятил свою жизнь служению закону и осуществлению правосудия. За более чем 16 лет работы он зарекомендовал себя как принципиальный судья, справедливый коллега и порядочный человек.

В коллективе суда подчеркивают, что искренность, доброта и открытость Юрия Пасичника навсегда останутся в памяти тех, кто его знал.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Пасичника.

