Суддя Тернопільського окружного адмінсуду Уляна Мірінович не відповідає займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання щодо відповідності судді Тернопільського окружного адміністративного суду займаній посаді.

За підсумками засідання Комісія ухвалила рішення: суддя Мірінович Уляна Анатоліївна не відповідає займаній посаді.

ВККС внесе подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Савицького за істотний дисциплінарний проступок.

