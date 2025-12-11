Судья Тернопольского окружного админсуда Ульяна Миринович не соответствует занимаемой должности
14:48, 11 декабря 2025
ВККС внесет представление в Высший совет правосудия об освобождении судьи от занимаемой должности.
Фото: ВККС
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о соответствии судьи Тернопольского окружного административного суда занимаемой должности.
По итогам заседания Комиссия приняла решение: судья Миринович Ульяна Анатольевна не соответствует занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Сергея Савицкого за существенный дисциплинарный проступок.
