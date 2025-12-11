Судья Тернопольского окружного админсуда Ульяна Миринович не соответствует занимаемой должности

ВККС внесет представление в Высший совет правосудия об освобождении судьи от занимаемой должности.

Фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о соответствии судьи Тернопольского окружного административного суда занимаемой должности.

По итогам заседания Комиссия приняла решение: судья Миринович Ульяна Анатольевна не соответствует занимаемой должности.

ВККС внесет представление в Высший совет правосудия об освобождении судьи от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Сергея Савицкого за существенный дисциплинарный проступок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.