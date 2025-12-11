Італія стала першою країною, чию кухню повністю внесли до списку ЮНЕСКО

Вперше у світі ЮНЕСКО відзначило не окрему гастрономічну традицію, а національну кухню в цілому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ЮНЕСКО офіційно включила італійську кухню до списку нематеріальної культурної спадщини світу. Про це повідомляє The Guardian.

Для Італії – країни пасти, моцарели, вина та тірамісу – таке визнання стало історичним: уперше у світі ЮНЕСКО відзначило не окрему гастрономічну традицію, а національну кухню в цілому.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні назвала рішення приводом для національної гордості. Вона наголосила, що для італійців кухня – це не лише їжа чи набір рецептів, а «культура, традиція, праця і багатство».

Як Італія здобула статус ЮНЕСКО

Уряд почав підготовку заявки невдовзі після приходу до влади восени 2022 року й подав її через п’ять місяців. Документ підкреслював нерозривний зв’язок між італійською гастрономією, культурою та способом життя, а також її роль як соціального ритуалу, що об’єднує родини та громади.

Італія вже має 21 елемент у списку ЮНЕСКО – від мистецтва неаполітанської піци до оперного співу. Але саме цього разу країна отримала перше в історії визнання національної кухні в цілому.

Що саме відзначило ЮНЕСКО

Італійську кухню описано як «культурне й соціальне поєднання кулінарних традицій», а також спосіб турботи про себе та інших, вираження любові та збереження власного коріння. ЮНЕСКО підкреслило важливість спільної трапези, поваги до продуктів та передачі досвіду між поколіннями, коли бабусі й дідусі навчають онуків традиційних страв.

Що це означає для туризму

Дослідження, оприлюднене університетом Сапієнца в Римі, показало: об’єкти, що вже мають статус світової спадщини ЮНЕСКО, – наприклад, пагорби Просекко у Венето чи острів Пантелерія з традиційним виноградарством – значно збільшили туристичні потоки.

Аналітики прогнозують, що включення італійської кухні до списку осилить цей ефект: країна очікує новий сплеск гастрономічного туризму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.