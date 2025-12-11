Италия стала первой страной, чью кухню полностью внесли в список ЮНЕСКО

Впервые в мире ЮНЕСКО отметило не отдельную гастрономическую традицию, а национальную кухню в целом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ЮНЕСКО официально включила итальянскую кухню в список нематериального культурного наследия мира. Об этом сообщает The Guardian.

Для Италии – страны пасты, моцареллы, вина и тирамису – такое признание стало историческим: впервые в мире ЮНЕСКО отметило не отдельную гастрономическую традицию, а национальную кухню в целом.

Премьер-министр Джорджа Мелони назвала решение поводом для национальной гордости. Она подчеркнула, что для итальянцев кухня – это не только еда или набор рецептов, а «культура, традиция, труд и богатство».

Как Италия получила статус ЮНЕСКО

Правительство начало подготовку заявки вскоре после прихода к власти осенью 2022 года и подало её через пять месяцев. Документ подчёркивал неразрывную связь между итальянской гастрономией, культурой и образом жизни, а также её роль как социального ритуала, объединяющего семьи и сообщества.

Италия уже имеет 21 элемент в списке ЮНЕСКО – от искусства неаполитанской пиццы до оперного пения. Но именно в этот раз страна получила первое в истории признание национальной кухни в целом.

Что именно отметило ЮНЕСКО

Итальянскую кухню описано как «культурное и социальное сочетание кулинарных традиций», а также способ заботы о себе и других, выражения любви и сохранения собственных корней. ЮНЕСКО подчеркнуло важность совместной трапезы, уважения к продуктам и передачи опыта между поколениями, когда бабушки и дедушки учат внуков традиционным блюдам.

Что это означает для туризма

Исследование, опубликованное университетом Сапиенца в Риме, показало: объекты, которые уже имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО, – например, холмы Просекко в Венето или остров Пантеллерия с традиционным виноградарством – значительно увеличили туристические потоки.

Аналитики прогнозируют, что включение итальянской кухни в список усилит этот эффект: страна ожидает новый всплеск гастрономического туризма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.