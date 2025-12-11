У Мінекономіки спростували інформацію про миттєве скасування відстрочки для працівників критичних підприємств

Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку — Мінекономіки.

Фото: lb.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило, що у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито «відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження». У відомстві підкреслили, що це трактування є некоректним.

У Мінекономіки зазначили, що залишається без змін:

Базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився. Відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого. Якщо підприємство втрачає цей статус — бронювання його працівників припиняється. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.

Також там додали, що змінилося.

«Нововведення навпаки спрощують процедуру для критично важливих підприємств:

Працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 календарних днів

Скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання

Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу.

Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку», - заявили у Мінекономіки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін прийняв постанову №1608 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Відповідна постанова вносить зміни до чинної постанови Кабміну від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.