  1. В Україні

У Мінекономіки спростували інформацію про миттєве скасування відстрочки для працівників критичних підприємств

17:09, 11 грудня 2025
Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку — Мінекономіки.
У Мінекономіки спростували інформацію про миттєве скасування відстрочки для працівників критичних підприємств
Фото: lb.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило, що у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито «відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження». У відомстві підкреслили, що це трактування є некоректним.

У Мінекономіки зазначили, що залишається без змін:

Базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився. Відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого. Якщо підприємство втрачає цей статус — бронювання його працівників припиняється. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.

Також там додали, що змінилося.

«Нововведення навпаки спрощують процедуру для критично важливих підприємств:

Працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 календарних днів

Скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання

Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу.

Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку», - заявили у Мінекономіки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін прийняв постанову №1608 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Відповідна постанова вносить зміни до чинної постанови Кабміну від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінекономіки мобілізація відстрочка бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]