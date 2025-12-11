  1. В Украине

В Минэкономики опровергли информацию о мгновенной отмене отсрочки для работников критических предприятий

17:09, 11 декабря 2025
Предприятия, которые соответствуют критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке — Минэкономики.
В Минэкономики опровергли информацию о мгновенной отмене отсрочки для работников критических предприятий
Фото: lb.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило, что в СМИ появилась информация о том, что якобы «отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без предупреждения». В ведомстве подчеркнули, что такое толкование является некорректным.

В Минэкономики отметили, что остается без изменений:

Базовый механизм бронирования для критически важных предприятий не изменился. Отсрочка предоставляется работнику через предприятие, имеющее статус критически важного. Если предприятие теряет этот статус — бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента внедрения системы бронирования.

Также там добавили, что изменилось.

«Нововведения, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий:

  • работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 календарных дней;
  • отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.

Это позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур и поддерживать бесперебойную работу.

Предприятия, которые соответствуют критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке», — заявили в Минэкономики.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин принял постановление №1608 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Соответствующее постановление вносит изменения в действующее постановление Кабмина от 27 января 2023 г. № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации” относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минэкономики мобилизация отсрочка бронирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]