В Минэкономики опровергли информацию о мгновенной отмене отсрочки для работников критических предприятий
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило, что в СМИ появилась информация о том, что якобы «отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без предупреждения». В ведомстве подчеркнули, что такое толкование является некорректным.
В Минэкономики отметили, что остается без изменений:
Базовый механизм бронирования для критически важных предприятий не изменился. Отсрочка предоставляется работнику через предприятие, имеющее статус критически важного. Если предприятие теряет этот статус — бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента внедрения системы бронирования.
Также там добавили, что изменилось.
«Нововведения, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий:
- работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 календарных дней;
- отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.
Это позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур и поддерживать бесперебойную работу.
Предприятия, которые соответствуют критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке», — заявили в Минэкономики.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин принял постановление №1608 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».
Соответствующее постановление вносит изменения в действующее постановление Кабмина от 27 января 2023 г. № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации” относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».
