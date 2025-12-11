В Минэкономики опровергли информацию о мгновенной отмене отсрочки для работников критических предприятий

Предприятия, которые соответствуют критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке — Минэкономики.

Фото: lb.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило, что в СМИ появилась информация о том, что якобы «отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без предупреждения». В ведомстве подчеркнули, что такое толкование является некорректным.

В Минэкономики отметили, что остается без изменений:

Базовый механизм бронирования для критически важных предприятий не изменился. Отсрочка предоставляется работнику через предприятие, имеющее статус критически важного. Если предприятие теряет этот статус — бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента внедрения системы бронирования.

Также там добавили, что изменилось.

«Нововведения, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий:

работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 календарных дней;

отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.

Это позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур и поддерживать бесперебойную работу.

Предприятия, которые соответствуют критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке», — заявили в Минэкономики.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин принял постановление №1608 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Соответствующее постановление вносит изменения в действующее постановление Кабмина от 27 января 2023 г. № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации” относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.